Головне
Йоганнес Бо виграв масстарт на чемпіонаті світу та повторив рекорд Б'єрндалена
Вчора 18:10 11489 5
Мбаппе підписав довгостроковий контракт із Реалом
Сьогодні 10:20 4637
Команда Сходу обіграла команду Заходу в Матчі всіх зірок НБА-2024
Сьогодні 08:33 241
Марсель - Шахтар: анонс і прогноз матчу раунду плей-оф Ліги Європи
Сьогодні 07:00 382
Трубін привіз гол у власні ворота, а потім відбив пенальті в матчі за Бенфіку
Вчора 23:02 1019
Романчук посів 5 місце у фіналі чемпіонату світу
Вчора 18:43 664
Дмитренко невдало виступила у масстарті на чемпіонаті світу
Вчора 16:09 759
Цуренко пропустить турнір у Дубаї через пошкодження
Вчора 13:19 672
Шевченко зустрінеться з керівництвом клубів УПЛ
Вчора 11:33 659
Історія дня: Вона спалила свій російський паспорт і вже 2 роки допомагає українцям
Вчора 10:56 9369
Прямі трансляції

Монца - Мілан 4:2: огляд матчу Серії А

Господарі здобули сенсаційну перемогу
Сьогодні 08:58 162 0
Монца - Мілан 4:2: огляд матчу Серії А
#Мілан, #Монца, #Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - Чемпіон.

Монца несподівано переграла Мілан у 25-у турі італійської Серії А.

Чемпіонат Італії - Серія А
25 тур, 18 лютого

Монца - Мілан 4:2 (2:0)

Голи: 1:0 - 45 Пессіна (пен), 2:0 - 45+6 Мота, 2:1 - 65 Жиру, 2:2 - 88 Пулішич, 3:2 - 90 Бондо, 4:2 - 90+6 Коломбо

Після 25-ти турів Серії А Мілан розташувався на 3-й сходинці, маючи 52 очки в активі. Відставання від Інтера, який очолює турнірну таблицю, складає 11 залікових пунктів.

Монца знаходиться на 11-й позиції після 25-ти зіграних матчів у Серії А.

Раніше Дженоа з Русланом Малиновським зіграла внічию з Наполі.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Реал із Луніним не переграв Райо Вальєкано: результати матчів 25 туру Ла Ліги Реал із Луніним не переграв Райо Вальєкано: результати матчів 25 туру Ла Ліги 1251
Ковтун і Верняєв завоювали медалі на етапі Кубку світу Ковтун і Верняєв завоювали медалі на етапі Кубку світу 6057 1
Трубін привіз гол у власні ворота, а потім відбив пенальті в матчі за Бенфіку Трубін привіз гол у власні ворота, а потім відбив пенальті в матчі за Бенфіку 1019
Йоганнес Бо виграв масстарт на чемпіонаті світу та повторив рекорд Б'єрндалена Йоганнес Бо виграв масстарт на чемпіонаті світу та повторив рекорд Б'єрндалена 11489 5
Мбаппе підписав довгостроковий контракт із Реалом Мбаппе підписав довгостроковий контракт із Реалом 4637
Трубін установив унікальне досягнення в складі Бенфіки Трубін установив унікальне досягнення в складі Бенфіки 1273
Рекомендуємо
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 49131
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 14556
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 91424
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 21373
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 89296
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 35318