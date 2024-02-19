Господарі здобули сенсаційну перемогу

Джерело - Чемпіон.

Монца несподівано переграла Мілан у 25-у турі італійської Серії А.

Чемпіонат Італії - Серія А

25 тур, 18 лютого

Монца - Мілан 4:2 (2:0)

Голи: 1:0 - 45 Пессіна (пен), 2:0 - 45+6 Мота, 2:1 - 65 Жиру, 2:2 - 88 Пулішич, 3:2 - 90 Бондо, 4:2 - 90+6 Коломбо

Після 25-ти турів Серії А Мілан розташувався на 3-й сходинці, маючи 52 очки в активі. Відставання від Інтера, який очолює турнірну таблицю, складає 11 залікових пунктів.

Монца знаходиться на 11-й позиції після 25-ти зіграних матчів у Серії А.

Раніше Дженоа з Русланом Малиновським зіграла внічию з Наполі.

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