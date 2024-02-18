Монца несподівано перемогла Мілан, Рома розгромила Фрозіноне: результати матчів Серії А

Результати матчів 25-го туру італійської Серії А

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 18 лютого, відбулося п'ять матчів 25-го туру італійської Серії А.

Чемпіонат Італії - Серія А

25 тур, 18 лютого

Лаціо - Болонья 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 18 Ісаксен, 1:1 - 39 Ель-Аззузі, 1:2 - 78 Зіркзе

Емполі - Фіорентина 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 29 Бельтран, 1:1 - 56 Н'янг (пен)

Українець Віктор Коваленко увесь матч провів на лаві запасних Емполі.

Удінезе - Кальярі 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 14 Земура, 1:1 - 44 Гаетано

Фрозіноне - Рома 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 38 Хейсен, 0:2 - 71 Азмун, 0:3 - 81 Паредес (пен)

Монца - Мілан 4:2 (2:0)

Голи: 1:0 - 45 Пессіна (пен), 2:0 - 45+6 Мота, 2:1 - 65 Жиру, 2:2 - 88 Пулішич, 3:2 - 90 Бондо, 4:2 - 90+6 Коломбо

Раніше Дженоа з Русланом Малиновським зіграла внічию з Наполі.

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