Наполі може звільнити Мадзаррі після матчу з Барселоною

Новим головним тренером Наполі може стати Марко Джампаоло

Джерело - Football Italia.

Наполі готовий звільнити головного тренера команди Вальтера Мадзаррі.

Про це повідомляє Football Italia.

Це станеться у випадку невтішного результату гри з Барселоною в першому матчі 1/8 плей-оф Ліги чемпіонів. Зазначається, що поєдинок з каталонцями, який відбудеться у середу, 21 лютого, останній шанс Мадзаррі зберегти свою роботу.

Новим головним тренером Наполі може стати колишній наставник Мілана та Сампдорії Марко Джампаоло.

Нагадаємо, після 24-х турів італійської Серії А неаполітанці розташувалися на 9-й сходинці. Відставання до зони Ліги чемпіонів складає 9 очок.

Напередодні Дженоа з Малиновським зіграла внічию з Наполі.

Раніше повідомлялося, що нападник неаполітанців Віктор Осімхен може перейти в ПСЖ

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!