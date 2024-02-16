ПСЖ зацікавлений у підписанні нападника Наполі

Клаусула нігерійця складає 130 млн євро

Джерело - Чемпіон.

Нападник Наполі та збірної Нігерії з футболу Віктор Осімхен може перейти в ПСЖ.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Після інформації про відхід Кіліана Мбаппе влітку парижани зацікавилися в підписані Осімхена. Сума викупу нігерійського форварда складає 130 млн євро.

Напередодні Осімхен продовжив контракт із Наполі. Цього сезону Віктор відіграв 18 матчів, у яких забив 8 голів та віддав 2 гольові передачі.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!