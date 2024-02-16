ПСЖ зацікавлений у підписанні нападника Наполі

Джерело - Чемпіон.
Нападник Наполі та збірної Нігерії з футболу Віктор Осімхен може перейти в ПСЖ.
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
Після інформації про відхід Кіліана Мбаппе влітку парижани зацікавилися в підписані Осімхена. Сума викупу нігерійського форварда складає 130 млн євро.
#PSG are interested in #Napoli’s striker Victor #Osimhen. There is a release clause of €130M. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) February 15, 2024
Напередодні Осімхен продовжив контракт із Наполі. Цього сезону Віктор відіграв 18 матчів, у яких забив 8 голів та віддав 2 гольові передачі.
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