ПСЖ зацікавлений у підписанні нападника Наполі

Нападник Наполі та збірної Нігерії з футболу Віктор Осімхен може перейти в ПСЖ.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Після інформації про відхід Кіліана Мбаппе влітку парижани зацікавилися в підписані Осімхена. Сума викупу нігерійського форварда складає 130 млн євро.

