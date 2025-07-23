Нестеренко розповів у чому сила Партизана

Новий головний тренер Олександрії Кирило Нестеренко похвалив наставника Партизана перед матчем кваліфікації Ліги конференцій. Також він додав, що сила сербів в молодості та швидкості.

Його слова передає пресслужба "містян".

"Сила Партизана – в молодості і швидкості. Тільки з повагою я ставлюсь до головного тренера Партизана. Я знаю його стилістику. Ми свого часу зустрічалися, бувши в різних командах. І на той момент, коли ми грали один проти одного, матчі були видовищними. Команди демонстрували тоді захоплюючий футбол. Вважаю, що завтра вболівальники будуть задоволені від тієї гри, яка буде на полі", – сказав Нестеренко.

Олександрія у межах першого матчу другого раунду кваліфікації Ліги конференцій зіграє саме з Партизаном. Зустріч відбудеться у четвер, 24 липня. Початок поєдинку – о 20:00 за київським часом.

Нагадаємо, що обидва поєдинки між Олександрією та Партизаном матимуть обмеження для вболівальників.

Раніше визначилися потенційні суперники Олександрії та Полісся в 3-му раунді кваліфікації Ліги конференцій.