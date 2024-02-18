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Манчестер Юнайтед проведе переговори з Ньюкаслом щодо підписання спортивного директора

Функціонер уже погодився на перехід у клуб із Манчестера
Сьогодні 14:35 80 0
Манчестер Юнайтед проведе переговори з Ньюкаслом щодо підписання спортивного директора
#Манчестер Юнайтед, #Ньюкасл Юнайтед, #Ден Ешворт

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Юнайтед має намір якнайшвидше підписати спортивного директора Ньюкасла Дена Ешворта до клубу.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Функціонер уже погодився, тепер манкуніанці наполягатимуть на переговорах із "сороками", щоб домовитися про компенсацію.

Ден Ешворт почав працювати у Ньюкаслі в травні 2022 року, до цього він був технічним директором Брайтона.

Також Манчестер Юнайтед працює над призначенням футбольного директора Саутгемптона Джейсона Вілкокса.

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