Капітан збірної України порівняв рівень чемпіонатів Чехії та Словаччини

Капітан збірної України з хокею Ігор Мережко, який цей сезон провів у клубі Злін з елітного дивізіону Чехії, порівняв Екстралігу зі словацькою першістю, в якій він виступав у сезоні-2023/24.

Його слова наводить пресслужба ФХУ.

"Це дуже якісний чемпіонат, тому знадобився час, щоб проявити свої найкращі якості. Якщо порівнювати Екстраліги Чехії та Словаччини, де я грав раніше, то я б сказав, що рівень майстерності в чеській лізі є вищим", – сказав 26-річний захисник.

Ігор за Плзень відіграв у всіх 53 матчах. На його рахунку 5 закинутих шайб і 8 результативних передач. Плзень у сезоні-2024/25 фінішував восьмим, але вибув у попередьному раунді плейоф.

Мережко додав, що після завершення чемпіонату клуб дозволив йому тренуватися для підтримання форми.

"Цього року мій клубний сезон закінчився дуже рано. Одразу після його завершення я написав своєму тренеру, і він склав для мене програму тренувань, за якою я працював у залі. Щодо льоду – клуб давав можливість тренуватися на ковзанці щоранку по одній годині, чим я й користувався. Окрім тренувань, звичайно, відпочивав у сімейному колі, набирався моральних сил та готувався до збірної", – зізнався капітан "синьо-жовтих".

Нагадаємо, чемпіонат світу-2025 у Дивізіоні 1А пройде в Румунії з 27 квітня до 3 травня. Суперниками збірної України будуть Велика Британія, Польща, Японія, Румунія та Італія.

Нещодавно збірна України сенсаційно обіграла команду США у матчі за третє місце Зимової Універсіади-2025.