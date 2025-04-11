Міннесота набрала 52 очки за чверть, Детройт здолав Нікс у матчі НБА

У ніч на 11 квітня в межах регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації відбулося 5 матчів.

Аталанта в результативному матчі здолала Бруклін. Бакс завдяки дабл-дабл (28+11) від Адетокумбо не мали проблем із Пеліканс. Клівленд напірезервним складом програв Індіані.

Міцні середняки Сходу – Детройт та Нікс – видали рівну гру, що підтверджує нічийний рахунок за підсумками трьох чвертей. В останній Пістонс таки дотиснули суперника.

Міннесота невдало розпочала гру з Мемфісом, але все перевернулося в другій половині гри. "Вовки" святкували важливий тріумф.

НБА-2024/25 – регулярний сезон

11 квітня

Детройт – Нью-Йорк 115:106 (29:35, 27:27, 29:23, 30:21)

Індіана – Клівленд 114:112 (28:23, 24:33, 29:26, 33:30)

Бруклін – Атланта 109:133 (14:33, 31:36, 29:34, 35:30)

Мілуокі – Новий Орлеан 136:111 (21:26, 41:28, 38:31, 36:26)

Мемфіс – Міннесота 125:141 (31:37, 41:30, 25:52, 28:22)

Нагадаємо, Леброн Джеймс обійшов Каріма Абдул-Джаббара і вийшов на друге місце в НБА за зіграними матчами.