Шахтар зіграє з ЛНЗ у матчі-відкритті 24 туру УПЛ
ФК Шахтар
Сьогодні, 11 квітня, в межах 24 туру Української Прем'єр-ліги відбудеться один поєдинок.
Шахтар та ЛНЗ відкриватимуть чергове коло УПЛ поєдинком у Черкасах. Зустріч розпочнеться о 15:30 за київським часом, а трансляція буде доступна на УПЛ-ТБ.
Чемпіонат України – УПЛ
24 тур, 11 квітня
15:30. ЛНЗ Черкаси – Шахтар
Шахтар розташований на 3 сходинці турнірної таблиці, заробивши 47 очок у 22 матчах, відставання від Динамо наразі складає 10 залікових пунктів, хоч у "гірників" і є матч у запасі. В минулому турі Шахтар розгромив Верес.
ЛНЗ знаходиться в нижній частині турнірної таблиці, набравши за 23 тури 25 балів. Відрив від зони вильоту – всього 4 очка. Минулого тижня ЛНЗ програв Чорноморцю.