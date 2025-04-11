Шахтар зіграє з ЛНЗ у матчі-відкритті 24 туру УПЛ

Сьогодні, 11 квітня, в межах 24 туру Української Прем'єр-ліги відбудеться один поєдинок.

Шахтар та ЛНЗ відкриватимуть чергове коло УПЛ поєдинком у Черкасах. Зустріч розпочнеться о 15:30 за київським часом, а трансляція буде доступна на УПЛ-ТБ.

Чемпіонат України – УПЛ

24 тур, 11 квітня

15:30. ЛНЗ Черкаси – Шахтар

Шахтар розташований на 3 сходинці турнірної таблиці, заробивши 47 очок у 22 матчах, відставання від Динамо наразі складає 10 залікових пунктів, хоч у "гірників" і є матч у запасі. В минулому турі Шахтар розгромив Верес.

ЛНЗ знаходиться в нижній частині турнірної таблиці, набравши за 23 тури 25 балів. Відрив від зони вильоту – всього 4 очка. Минулого тижня ЛНЗ програв Чорноморцю.