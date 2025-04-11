Ексчемпіон світу назвав переможця бою Енніс – Станіоніс

Колишній чемпіон світу Антоніо Тарвер (31-6-1, 22 КО) вважає, що Джарон Енніс (33-0, 29 КО) отримав чудову підготовку завдяки попереднім боям, тому здолає литовця Еймантаса Станіоніса (15-0, 9 КО).

Його слова цитує Sportas.lt.

"Я думаю, що Енніс вже бачив бійців, схожих на Станіоніса. Насправді два його останні бої – проти Карена Чухаджяна та Давида Аванесяна – добре підготували його до цієї зустрічі. Коли ви дивитесь на те, що може запропонувати Станіоніс, ви бачите його серце, ставлення та агресивність – як у попередніх двох суперників. Тож "Бутс" уже стикався з такою енергією. Знаєте, часто кажуть, що ці жорсткі європейські бійці створюють багато проблем для хитрих американців, але я думаю, що це одна з тих битв "воля проти навичок". А якщо майстерність не готова, то воля може вирвати перемогу", – заявив він.

Тарвер також додав, що його земляк має битися проти європейця у звичному для себе стилі.

"Що стосується самого бою, я думаю, що Еннісу доведеться використовувати свій удар з дистанції, робочий джеб для нього дуже важливий. Він повинен тримати Станіоніса, використовувати навички, тримати його на відстані, використовувати ті швидкі, красиві комбінації, до яких ми звикли. Якщо Джарон вирішить битися зблизька і стояти на місці надто довго, ніж потрібно, це дасть такому бійцю, як Станіоніс, дуже хороший шанс. Я не думаю, що Енніс буде собі це дозволяти. Я він легко виграє цей бій. Єдиний шанс Станіоніса – це якщо Енніс не покаже себе, якщо він буде стояти на місці, битиметься в контактному боксі замість використання своїх боксерських навичок. Я думаю, що американець має багато зброї в своєму арсеналі", – сказав Тарвер.

Нагадаємо, поєдинок між ними відбудеться 12 квітня в Атлантік-Сіті (США).

В останньому бою Джарон Енніс рішенням суддів переміг українця Карена Чухаджяна (24-3, 13 КО).