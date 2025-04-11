Збірна України зіграє з Кіпром матч відбору на Євро-2026

Сьогодні, 11 квітня збірна України зіграє проти Німеччини матч у межах відбору на Євро-2026 з футзалу.

Поєдинок відбудеться в польському Кошаліні в "Hala widowiskowo sportowa". Зустріч розпочнеться об 19:00 за київським часом.

Футзал – відбір на Євро-2026

11 квітня, 5 тур

Україна – Кіпр

Пряма трансляція буде доступна на YouTube-каналі, ОТТ-платформі та телеканал Setanta Sports. Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію.

Напередодні тренерський штаб "жовто-синіх" на чолі з Олександром Косенком викликав п'ятнадцять гравців. Зокрема, дебютний виклик отримав Юрій Сагайдачний.

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Нагадаємо, після перших 4 турів кваліфікації чемпіонату Європи 2026 з футзалу збірна України посідає перше місце у групі 1. У підопічних Олександра Косенка максимальні 12 балів.

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4 лютого українці в формально домашньому матчі декласували Німеччину 9:0. До цього був розгром над Кіпром (7:0), звитяги над Румунією (2:0) та над німцями (5:3) на виїзді.