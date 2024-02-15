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Манчестер Юнайтед хоче призначити директора Саутгемптона

Манчестер Юнайтед може запросити колишнього директора академії Манчестер Сіті
Сьогодні 15:37 124 0
Манчестер Юнайтед хоче призначити директора Саутгемптона
Фото: Getty Images
#Манчестер Юнайтед, #Саутгемптон

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Юнайтед працює над призначенням футбольного директора Саутгемптона Джейсона Вілкокса.

Про це повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнштейн.

"Червоні дияволи" ще не зверталися до Саутгемптона, але Вілкокс знає про їхній інтерес.

52-річний функціонер може отримати в Манчестер Юнайтед посаду у підпорядкуванні нового спортивного директора, яким може стати спортдир Ньюкасла Ден Ешворт.

Нагадаємо, Вілкокс пішов у відставку з посади директора академії Манчестер Сіті в січні 2023 року перед своїм переходом до Саутгемптона.

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