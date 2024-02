Манчестер Юнайтед хоче призначити директора Саутгемптона

Манчестер Юнайтед працює над призначенням футбольного директора Саутгемптона Джейсона Вілкокса.

Про це повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнштейн.

"Червоні дияволи" ще не зверталися до Саутгемптона, але Вілкокс знає про їхній інтерес.

52-річний функціонер може отримати в Манчестер Юнайтед посаду у підпорядкуванні нового спортивного директора, яким може стати спортдир Ньюкасла Ден Ешворт.

🚨 EXCLUSIVE: Man Utd working on deal to appoint Jason Wilcox to senior post in new set-up. #MUFC yet to approach Southampton for highly-rated director of football but 52yo aware of interest. Job would report into sporting director @TheAthleticFC #SaintsFC https://t.co/7oAEAmScJr