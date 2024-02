Спортивний директор Ньюкасла перейде в Манчестер Юнайтед

Спортивний директор Ньюкасла Ден Ешворт продовжить кар'єру в Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Функціонер готовий прийняти пропозицію "червоних дияволів", оскільки вважає це великою можливістю.

"Сороки" можуть отримати компенсацію, якщо Манчестер Юнайтед захоче оформити перехід прямо зараз.

