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Спортивний директор Ньюкасла перейде в Манчестер Юнайтед

"Сороки" можуть отримати компенсацію за Дена Ешворта
Сьогодні 12:32 81 0
Спортивний директор Ньюкасла перейде в Манчестер Юнайтед
#Манчестер Юнайтед, #Ньюкасл Юнайтед, #Ден Ешворт

Джерело - Чемпіон.

Спортивний директор Ньюкасла Ден Ешворт продовжить кар'єру в Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Функціонер готовий прийняти пропозицію "червоних дияволів", оскільки вважає це великою можливістю.

"Сороки" можуть отримати компенсацію, якщо Манчестер Юнайтед захоче оформити перехід прямо зараз.

Ден Ешворт почав працювати у Ньюкаслі в травні 2022 року, до цього він був технічним директором Брайтона.

Нагадаємо, Ньюкасл розглядає можливість влітку підписати півзахисника Евертона Амаду Онана.

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