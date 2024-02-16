Дніпро-1 обіграв латвійський РФШ у контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.
Дніпро-1 здобув перемогу над латвійським РФШ у контрольному матчі.
Зустріч завершилася з рахунком 2:1 на користь дніпрян.
Ця гра стала для Дніпра-1 останньою на зимових зборах у Туреччині.
Контрольний матч
16 лютого
Дніпро-1 - РФШ 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 27 Філіппов, 1:1 - 67 Лемаич, 2:1 - 76 Горбунов
Дніпро-1: Волинець (Кінарейкін 46'), Сарапій, Горін (Авраменко 28'), Мірошніченко (Пасіч 63'), Адамюк, Бабенко (Баденко 63'), Очеретько, Рубчинський (Мельниченко 46'), Піхальонок (Горбунов 63'), Гуцуляк (Ківінда 73'), Філіппов (Гаджиєв 63')
РФШ: Штейнборс (Вілковс 46'), Лемавич, Жалейко (Мархієв 46'), Савальнієкс, Одішарія (Слізуновс 69'), Пренга, Ліпушчек, Мареш, Куадіо (Шпігурс 80'), Панич, Емерсон (Кемпбелл 46').
Попередження: Куадіо 18', Горін 27', Ліпушчек 62', Сарапій 82'
Вилучення: Сарапій 89', друга жовта
Нагадаємо, троє бразильських гравців Дніпра-1 не хочуть повертатися в Україну через нещодавню масовану атаку дронів на Дніпро.
Напередодні Дніпро-1 здолав чемпіона Туркменістану у контрольному матчі.
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