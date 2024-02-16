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Дніпро-1 обіграв латвійський РФШ у контрольному матчі

Дніпряни здобули перемогу в останньому матчі на зимових зборах
Сьогодні 22:35 109 0
Дніпро-1 обіграв латвійський РФШ у контрольному матчі
#СК Дніпро-1, #РФШ

Джерело - Чемпіон.

Дніпро-1 здобув перемогу над латвійським РФШ у контрольному матчі.

Зустріч завершилася з рахунком 2:1 на користь дніпрян.

Ця гра стала для Дніпра-1 останньою на зимових зборах у Туреччині.

Контрольний матч
16 лютого

Дніпро-1 - РФШ 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 27 Філіппов, 1:1 - 67 Лемаич, 2:1 - 76 Горбунов

Дніпро-1: Волинець (Кінарейкін 46'), Сарапій, Горін (Авраменко 28'), Мірошніченко (Пасіч 63'), Адамюк, Бабенко (Баденко 63'), Очеретько, Рубчинський (Мельниченко 46'), Піхальонок (Горбунов 63'), Гуцуляк (Ківінда 73'), Філіппов (Гаджиєв 63')

РФШ: Штейнборс (Вілковс 46'), Лемавич, Жалейко (Мархієв 46'),  Савальнієкс, Одішарія (Слізуновс 69'), Пренга, Ліпушчек, Мареш, Куадіо (Шпігурс 80'), Панич, Емерсон (Кемпбелл 46').

Попередження: Куадіо 18', Горін 27', Ліпушчек 62', Сарапій 82'

Вилучення: Сарапій 89', друга жовта

Нагадаємо, троє бразильських гравців Дніпра-1 не хочуть повертатися в Україну через нещодавню масовану атаку дронів на Дніпро.

Напередодні Дніпро-1 здолав чемпіона Туркменістану у контрольному матчі.

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