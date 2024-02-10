Дніпро-1 здолав чемпіона Туркменістану у контрольному матчі

Єдиний гол у матчі забив Адамюк на 83-й хвилині гри.

Джерело - Чемпіон.

Дніпро-1 обіграв Аркадаг у контрольному матчі на зборах у Туреччині.

Гра завершилась з рахунком 1:0. Єдиний гол забив Адамюк.

Контрольний матч.

10 лютого

СК Дніпро-1 - Аркадаг (Аркадаг, Туркменістан) 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 83 Адамюк

Дніпро-1: 33.Юрчук (12.Крапивцов,71), 99.Адамюк (Баденко,84), 5.Сарапій, 39.Сваток (кап), 30.Кравець (42.Пасіч,60), 11.Мірошніченко (91.Гаджиєв,46), 18.Бабенко, 8.Піхальонок, 22.Рубчинський (27.Очеретько,46), 9.Гуцуляк, 7.Філіппов (28.Маркос Андре,46).

Раніше Дніпро-1 орендував у Шахтаря Очеретька.