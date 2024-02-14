Три бразильця Дніпра-1 відмовляються повертатися в Україну

Джерело - FCDnipro.com.
Троє бразильських гравців Дніпра-1 не хочуть повертатися в Україну через нещодавню масовану атаку дронів на Дніпро.
Про це повідомляє FCDnipro.com.
Цими футболістами стали: центральний півзахисник Вітіньйо, нападник Маркос Андре та правий захисник Гільєрме Варжао.
Вітіньйо та Андре виступають на правах оренди з Атлетику Мінейру та Ретро відповідно.
Гільєрме Варжао - повноцінний гравець дніпровського клубу, який грає за юнацьку команду U-19.
Напередодні Дніпро-1 здолав чемпіона Туркменістану у контрольному матчі.
Нагадаємо, 20-річний півзахисник Олег Очеретько взятий в оренду СК Дніпро-1 у донецького Шахтаря.
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