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Визначився найкращий гравець січня в АПЛ

Нападник Ліверпуля став найкращим гравцем попереднього місяця
Сьогодні 15:30 116 0
Визначився найкращий гравець січня в АПЛ
Фото - Getty Images
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Жота, #Ліверпуль

Джерело - Чемпіон.

Нападник Ліверпуля Діогу Жота визнаний найкращим гравцем Англійської Премʼєр-ліги за підсумками січня.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

У січні Жота відзначився 3 голами та 2 асистами у 3 матчах АПЛ.

На нагороду також претендували Конор Бредлі (Ліверпуль), Кевін де Брейне (Манчестер Сіті), Габріел Магальяес (Арсенал), Рішарлісон (Тоттенгем) та Елайджа Адебайо (Лутон).

Жота перейшов у Ліверпуль у 2020 році з Вулвергемптона. У поточному сезоні нападник забив 14 м'ячів та віддав 3 асисти у 27 матчах у всіх турнірах.

Наразі Ліверпуль із 54 очками лідирує у чемпіонаті Англії, другу та третю сходинку у турнірній таблиці ділять Арсенал та Манчестер Сіті (по 52 бали).

Нагадаємо, ПСЖ зацікавлений у трансфері Салаха.

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