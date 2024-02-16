Визначився найкращий гравець січня в АПЛ

Джерело - Чемпіон.
Нападник Ліверпуля Діогу Жота визнаний найкращим гравцем Англійської Премʼєр-ліги за підсумками січня.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
У січні Жота відзначився 3 голами та 2 асистами у 3 матчах АПЛ.
На нагороду також претендували Конор Бредлі (Ліверпуль), Кевін де Брейне (Манчестер Сіті), Габріел Магальяес (Арсенал), Рішарлісон (Тоттенгем) та Елайджа Адебайо (Лутон).
Жота перейшов у Ліверпуль у 2020 році з Вулвергемптона. У поточному сезоні нападник забив 14 м'ячів та віддав 3 асисти у 27 матчах у всіх турнірах.
His name is Diogo 🎶— Premier League (@premierleague) February 16, 2024
Introducing your @EASPORTSFC Player of the Month for January... Diogo Jota! #PLAwards | @LFC pic.twitter.com/x8pGkNgs5j
Наразі Ліверпуль із 54 очками лідирує у чемпіонаті Англії, другу та третю сходинку у турнірній таблиці ділять Арсенал та Манчестер Сіті (по 52 бали).
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