Визначився найкращий гравець січня в АПЛ

Нападник Ліверпуля Діогу Жота визнаний найкращим гравцем Англійської Премʼєр-ліги за підсумками січня.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

У січні Жота відзначився 3 голами та 2 асистами у 3 матчах АПЛ.

На нагороду також претендували Конор Бредлі (Ліверпуль), Кевін де Брейне (Манчестер Сіті), Габріел Магальяес (Арсенал), Рішарлісон (Тоттенгем) та Елайджа Адебайо (Лутон).

Жота перейшов у Ліверпуль у 2020 році з Вулвергемптона. У поточному сезоні нападник забив 14 м'ячів та віддав 3 асисти у 27 матчах у всіх турнірах.

His name is Diogo 🎶



Introducing your @EASPORTSFC Player of the Month for January... Diogo Jota! #PLAwards | @LFC pic.twitter.com/x8pGkNgs5j