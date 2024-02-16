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ПСЖ зацікавлений у трансфері Салаха

Мохаммед Салах може стати заміною Кіліана Мбаппе
Сьогодні 14:25 78 0
ПСЖ зацікавлений у трансфері Салаха
#Ліверпуль, #ПСЖ, #Футбольні трансфери, #Кіліан Мбаппе, #Мохаммед Салах

Джерело - lequipe.fr.

Вінгер Ліверпуля Мохаммед Салах зацікавив ПСЖ, який шукає заміну нападнику Кіліану Мбаппе.

Про це повідомляє L’Equipe.

Салах має чинний контракт з Ліверпулем до літа 2025 року. Цього сезону він забив 18 голів та зробив 9 асистів у 27 матчах.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе прийняв рішення покинути ПСЖ улітку.

Нагадаємо, поточна пропозиція Мбаппе від Реала менша, ніж була у 2022 році (130 млн євро за підписний бонус), але при цьому він все одно може стати найоплачуванішим гравцем мадридського клубу.

У поточному сезоні Кіліан відіграв 30 матчів, у яких забив 31 гол та віддав сім результативних передач.

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