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Гюлькенберга дискваліфікували за підсумками Гран-прі Бахрейну

Олександр Булава — 13 квітня 2025, 22:52
Гюлькенберга дискваліфікували за підсумками Гран-прі Бахрейну
Ніко Гюлькенберг
formula1.com

Пілот Заубер Ніко Гюлькенберг отримав дискваліфікацію за підсумками Гран-прі Бахрейну.

Про це повідомила пресслужба FIA.

Гюлькенберг відіграв три позиції під час гонки та посів 13-те місце, але перевірка боліда виявила очевидне порушення правил.

У звіті технічного делегата FIA F1 Джо Бауера було підтверджено, що заднє антикрило гонщика було меншим за мінімальну товщину, яка вимагається технічним регламентом.

Вимірювання проводилися вздовж зони, що відповідає вимогам жорсткості, в трьох різних точках периферії. Зафіксовані значення склали 8,4 мм (ліва сторона), 8,5 мм (центральна лінія автомобіля) і 8,4 мм (права сторона), при допустимій товщині у 9 мм.

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Нагадаємо, за аналогічне порушення отримав дискваліфікацію Льюїс Гамільтон на Гран-прі Китаю.

Формула 1 Гран-прі Бахрейну Ніко Гюлькенберг

Ніко Гюлькенберг

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