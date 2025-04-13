Гюлькенберга дискваліфікували за підсумками Гран-прі Бахрейну

Пілот Заубер Ніко Гюлькенберг отримав дискваліфікацію за підсумками Гран-прі Бахрейну.

Про це повідомила пресслужба FIA.

Гюлькенберг відіграв три позиції під час гонки та посів 13-те місце, але перевірка боліда виявила очевидне порушення правил.

У звіті технічного делегата FIA F1 Джо Бауера було підтверджено, що заднє антикрило гонщика було меншим за мінімальну товщину, яка вимагається технічним регламентом.

Вимірювання проводилися вздовж зони, що відповідає вимогам жорсткості, в трьох різних точках периферії. Зафіксовані значення склали 8,4 мм (ліва сторона), 8,5 мм (центральна лінія автомобіля) і 8,4 мм (права сторона), при допустимій товщині у 9 мм.

Нагадаємо, за аналогічне порушення отримав дискваліфікацію Льюїс Гамільтон на Гран-прі Китаю.