Сассуоло повернувся у Серію А через рік після вильоту

Сассуоло достроково повернувся в елітний італійський дивізіон через рік після вильоту.

Напередодні Сассуоло у межах 33 туру Серії В обіграв Модену з рахунком 3:1. Наразі в активі команди Фабіо Гроссо 75 балів за 5 турів до завершення чемпіонату.

Спецію, що йде третьою, "нероверді" випереджають на 16 очок та вже гарантовано не опустяться нижче другої позиції.

Нагадаємо, Сассуоло залишив Серію А минулого року, до цього команда провела у найвищому дивізіоні 11 сезонів поспіль.

Напередодні Дженоа Малиновського розписала мирову з Вероною.