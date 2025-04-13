Сассуоло повернувся у Серію А через рік після вильоту
Сассуоло достроково повернувся в елітний італійський дивізіон через рік після вильоту.
Напередодні Сассуоло у межах 33 туру Серії В обіграв Модену з рахунком 3:1. Наразі в активі команди Фабіо Гроссо 75 балів за 5 турів до завершення чемпіонату.
Спецію, що йде третьою, "нероверді" випереджають на 16 очок та вже гарантовано не опустяться нижче другої позиції.
Нагадаємо, Сассуоло залишив Серію А минулого року, до цього команда провела у найвищому дивізіоні 11 сезонів поспіль.
Напередодні Дженоа Малиновського розписала мирову з Вероною.