Тухель: Я не впевнений, що Лаціо виграв

Джерело - sport.ua.
Баварія втратила впевненість у другому таймі матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з Лаціо.
Про це розповів головний тренер німецького клубу Томас Тухель.
"Ми засмучені і злі через поразку. Я думаю, що ми програли гру; Я не впевнений, що Лаціо виграв. Я не знаю, чому ми втратили впевненість у другому таймі, але ми це зробили, а потім відстали. Я не можу це пояснити, тому що ми сказали команді зберігати інтенсивність і йти вперед ще сміливіше, але на початку тайму ми, здавалося, втратили обличчя.
Є речі, на які ми можемо спиратися. У першому таймі ми створили кілька хороших моментів, кілька великих моментів і один величезний з Джамалом [Мусіалою], але в результаті у нас не було жодного удару у площину, так що ясно, що неможливо виграти таку гру. Але на нас чекає матч-відповідь, і, очевидно, у поєднанні з останнім результатом перспективи виглядають не дуже добре, але ми продовжимо старанно працювати", – сказав Тухель.
Нагадаємо, Лаціо несподівано здолав Баварію в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Напередодні Копенгаген поступився Манчестер Сіті, а Андрій Лунін допоміг Реалу здолати Лейпциг.
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