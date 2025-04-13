Яремчук достроково став чемпіоном Греції у складі Олімпіакоса

У неділю, 13 квітня Олімпіакос переграв АЕК у 3-му турі чемпіонської групи чемпіонату Греції та достроково оформив чемпіонство.

Матч завершився рахунком 1:0. Єдиний гол на 55-й хвилині забив Аюб Ель-Каабі. У свою чергу український форвард вже чинних чемпіонів Роман Яремчук з'явився у полі на 90-й хвилині, встигнувши за цей час записати собі у пасив жовту картку.

Олімпіакос завдяки цій перемозі набрав 66 очок і за три тури завершення чемпіонату на 10 очок випередив Панатінаїкос.

Це вже 48-й чемпіонський трофей для Олімпіакоса і перший для Яремчука в чемпіонаті Греції.

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𝝥𝝦𝝮𝝩𝝖𝝝𝝠𝝜𝝩𝝜𝝨 𝝚𝝠𝝠𝝖𝝙𝝤𝝨 𝟮𝟬𝟮𝟰-𝟮𝟬𝟮𝟱 / 𝗚𝗥𝗘𝗘𝗞 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟰-𝟮𝟬𝟮𝟱



🔴⚪ 𝗢𝗟𝗬𝗠𝗣𝗜𝗔𝗖𝗢𝗦 ⚪🔴 pic.twitter.com/gXYrviAHo7 — Olympiacos FC (@olympiacosfc) April 13, 2025

Роман став четвертим українцем, який під час ігрової кар’єри виграв турнір. Раніше це вдавалось тільки Дмитру Чигринському (АЕК, 2017/18), а також ексфутболістам ПАОКа Євгену Шахову та Євгену Хачеріді у сезоні 2018/19.

У поточному сезоні на рахунку українського форварда 8 голів і 2 асисти в 28 матчах за клуб у всіх турнірах. Контракт діє до літа 2028 року, трансферна вартість оцінюється у 2,8 мільйони євро.