Яремчук достроково став чемпіоном Греції у складі Олімпіакоса
У неділю, 13 квітня Олімпіакос переграв АЕК у 3-му турі чемпіонської групи чемпіонату Греції та достроково оформив чемпіонство.
Матч завершився рахунком 1:0. Єдиний гол на 55-й хвилині забив Аюб Ель-Каабі. У свою чергу український форвард вже чинних чемпіонів Роман Яремчук з'явився у полі на 90-й хвилині, встигнувши за цей час записати собі у пасив жовту картку.
Олімпіакос завдяки цій перемозі набрав 66 очок і за три тури завершення чемпіонату на 10 очок випередив Панатінаїкос.
Це вже 48-й чемпіонський трофей для Олімпіакоса і перший для Яремчука в чемпіонаті Греції.
Роман став четвертим українцем, який під час ігрової кар’єри виграв турнір. Раніше це вдавалось тільки Дмитру Чигринському (АЕК, 2017/18), а також ексфутболістам ПАОКа Євгену Шахову та Євгену Хачеріді у сезоні 2018/19.
У поточному сезоні на рахунку українського форварда 8 голів і 2 асисти в 28 матчах за клуб у всіх турнірах. Контракт діє до літа 2028 року, трансферна вартість оцінюється у 2,8 мільйони євро.