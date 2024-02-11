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Арсенал без Зінченка декласував Вест Гем: результати матчів АПЛ

Результати матчів 24-го туру АПЛ
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Арсенал без Зінченка декласував Вест Гем: результати матчів АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Арсенал (Лондон), #Вест Гем

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 11 лютого, відбувся 1 матч у межах 24 туру англійської Прем'єр-ліги.

Чемпіонат Англії - АПЛ
24 тур, 11 лютого

Вест Гем - Арсенал 0:6 (0:4)

Голи: 0:1 - 32 Саліба, 0:2 - 41 Сака, 0:3 - 44 Габріел, 0:4 - 45+2 Троссард, 0:5 - 63 Сака, 0:6 - 66 Райс

Українець Олександр Зінченко пропускав матч через пошкодження.

Сьогодні відбудеться ще один матч у АПЛ:

18:30 Астон Вілла - Манчестер Юнайтед

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