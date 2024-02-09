Головне
Став відомий календар матчів збірної України в Лізі націй
Сьогодні 14:15 4606
Довбик може перейти у Реал
Сьогодні 18:49 188
Визначився склад чоловічої збірної України на спринт чемпіонату світу
Сьогодні 15:09 304
Українські спортсмени підписали лист Макрону з проханням не допускати до Олімпіади росіян
Сьогодні 14:05 245
Роналду - найвисокооплачуваніший спортсмен світу у 2023 році
Сьогодні 13:45 742
Україна здобула чергову ліцензію на Олімпіаду-2024
Сьогодні 12:40 345
"Срібло" Петрової і "бронза" Семеренко: 9 лютого - знаковий день для українського спорту
Сьогодні 12:26 177941 8
Хейні та Гарсія проведуть бій наприкінці квітня
Сьогодні 12:20 331
Світоліна відновила тренування після пошкодження
Сьогодні 11:40 538
Руан сенсаційно вибив Монако в 1/8 Кубка Франції
Сьогодні 09:50 444
Прямі трансляції

Кейн: Мені не вистачає трофеїв

Гаррі Кейн розповів, чого саме йому не вистачає у футбольній кар'єрі
Сьогодні 17:11 239 0
Кейн: Мені не вистачає трофеїв
Фото - Getty Images
#Баварія, #Гаррі Кейн

Джерело - football.ua.

Нападник Баварії та збірної Англії Гаррі Кейн хоче вигравати трофеї.

Про це розповів сам нападник у коментарі ВВС.

"Я ясно дав зрозуміти, що хочу вигравати командні трофеї, і це одна з тих речей, яких мені поки що не вистачає. 

Як і завжди, я намагатимусь продовжувати робити все можливе для команди і сподіватися, що в суботу (гра проти лідера Бундесліги Баєра) для нас все складеться добре", — сказав Кейн.

Цього сезону, Гаррі Кейн відіграв за Баварію 27 матчів, забив 28 голів та віддав 8 результативних передач.

Раніше Кейн повторив рекорд Левандовського у Бундеслізі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Визначились суперники збірної України у Лізі націй Визначились суперники збірної України у Лізі націй 1550
Клімас: Ломаченко переміг Лопеса і Хейні Клімас: Ломаченко переміг Лопеса і Хейні 1425
Став відомий календар матчів збірної України в Лізі націй Став відомий календар матчів збірної України в Лізі націй 4606
Чемпіонат світу з біатлону у Нове-Место: календар змагань, результати Чемпіонат світу з біатлону у Нове-Место: календар змагань, результати 38469
Ребров оцінив жеребкування Ліги націй Ребров оцінив жеребкування Ліги націй 1530
"Срібло" Петрової і "бронза" Семеренко: 9 лютого - знаковий день для українського спорту "Срібло" Петрової і "бронза" Семеренко: 9 лютого - знаковий день для українського спорту 177941 8
Рекомендуємо
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 316664
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 33765
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 19453 2
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 10679
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 111653 4
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 14427