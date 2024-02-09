Кейн: Мені не вистачає трофеїв

Нападник Баварії та збірної Англії Гаррі Кейн хоче вигравати трофеї.

Про це розповів сам нападник у коментарі ВВС.

"Я ясно дав зрозуміти, що хочу вигравати командні трофеї, і це одна з тих речей, яких мені поки що не вистачає.

Як і завжди, я намагатимусь продовжувати робити все можливе для команди і сподіватися, що в суботу (гра проти лідера Бундесліги Баєра) для нас все складеться добре", — сказав Кейн.