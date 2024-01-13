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Кейн повторив рекорд Левандовського у Бундеслізі

Кейн забив 22 гол у чемпіонаті Німеччини
Сьогодні 09:40 372 0
Кейн повторив рекорд Левандовського у Бундеслізі
Фото - Getty Images
#Баварія, #Гаррі Кейн

Джерело - Чемпіон.

Нападник Баварії Гаррі Кейн забив гол у ворота Гоффенгайма (3:0) у 17-му турі Бундесліги.

Про це повідомляє Opta.

Це його 22-й гол у чемпіонаті. За підсумками 17 турів, половини сезону Бундесліги, Кейн повторив рекорд турніру, який належить Роберту Левандовському - 22 м’ячі після 17 турів у сезоні 2020/21. Тоді поляк став найкращим бомбардиром за підсумками чемпіонату - 41 гол.

Кейн цього сезону в усіх турнірах забив 26 м’ячів та віддав 8 гольових у 23 матчах за Баварію.

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