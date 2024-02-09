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Інтер влітку підпише нападника Порту

Інтер підпише гравця на правах вільного агента
Сьогодні 16:17 190 0
Інтер влітку підпише нападника Порту
#Інтер, #Таремі, #Футбольні трансфери

Джерело - Чемпіон.

Інтер домовився з форвардом Порту Мехді Таремі про перехід на правах вільного агента по завершенню цього сезону.

Про це  повідомляє Ніколо Скіра.

"Нерадзурі" підпишуть з 31-річним іранцем контракт на два роки з опцією продовження ще на рік, а його зарплата в новому клубі становитиме три з половиною мільйони євро на рік.

Влітку минулого року Таремі був близький до переходу у Мілан. Наприкінці серпня клуби домовилися про трансфер за 15 мільйонів євро, але в останній момент Порту та агенти гравця підвищили суму. В результаті трансфер зірвався.

Таремі цього сезону забив 6 голів та віддав 4 асисти у 24 матчах. Він двічі відзначався у ворота Шахтаря у рамках групового етапу Ліги чемпіонів.

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