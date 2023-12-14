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Порту - Шахтар 5:3: огляд матчу

Огляд матчу Порту - Шахтар
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Порту - Шахтар 5:3: огляд матчу
#Порту, #Шахтар Донецьк

Джерело - Чемпіон.

У 6 турі групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар на виїзді поступився Порту.

Ліга чемпіонів 

Група Н, 6 тур

Порту - Шахтар 5:3 (2:1)

Голи: 1:0 - 9 Галену, 1:1 - 29 Сікан, 2:1 - 43 Галену (пен), 3:1 - 62 Таремі, 3:2 - 73 Еустакіо (автогол), 4:2 - 76 Пепе, 5:2 - 82 Консейсао, 5:3 - 88 Егіналду

Порту: Кошта — Санчес (Жуан Маріу, 77), Кардозу, Пепе, Зайду — Пепе Акіно (Франку, 82), Варела, Еуштакіу (Груїч, 81), Галено (Хайме, 88) — Таремі, Еванілсон.

Шахтар: Різник — Гочолеішвілі, Бондар, Ракіцький (Келсі, 74), Матвієнко — Степаненко — Зубков, Бондаренко, Судаков, Криськів (Невертон, 59) — Сікан.

Попередження: Санусі, Рамуш (не на полі) — Судаков, Назарина, Бондар

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