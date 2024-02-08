Лунін має намір залишитися в Реалі

Джерело - Чемпіон.
Голкіпер Реала Андрій Лунін не планує залишати мадридський клуб.
Про це українець розповів у коментарі El Chiringuito TV.
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"У мене контракт до 2025 року, але я не знаю, що буде. Але, звичайно, я хочу залишитися. Це щось неймовірне, коли Сантьяго Бернабеу скандує твоє ім’я. Для хлопця як я, з міста з 30 000 жителів - це щось з іншого світу. Я ніколи цього не уявляв", - сказав Лунін.
🗣️ Andriy Lunin: “My contract? I have a contract until 2025, but I don’t know what will happen, but of course I want to stay.” @elchiringuitotv pic.twitter.com/ZVu8zaC1gF— Madrid Xtra (@MadridXtra) February 8, 2024
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