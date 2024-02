Лунін має намір залишитися в Реалі

Голкіпер Реала Андрій Лунін не планує залишати мадридський клуб.

Про це українець розповів у коментарі El Chiringuito TV.

Відео дня: Лунін продемонстрував блискавичну реакцію в мадридському дербі

🗣️ Andriy Lunin: “My contract? I have a contract until 2025, but I don’t know what will happen, but of course I want to stay.” @elchiringuitotv pic.twitter.com/ZVu8zaC1gF