Лунін має намір залишитися в Реалі

Голкіпер Реала Андрій Лунін не планує залишати мадридський клуб.

Про це українець розповів у коментарі El Chiringuito TV.

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"У мене контракт до 2025 року, але я не знаю, що буде. Але, звичайно, я хочу залишитися. Це щось неймовірне, коли Сантьяго Бернабеу скандує твоє ім’я. Для хлопця як я, з міста з 30 000 жителів - це щось з іншого світу. Я ніколи цього не уявляв", - сказав Лунін.