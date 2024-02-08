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Лунін має намір залишитися в Реалі

Лунін розповів про намір продовжити кар'єру в Реалі
Сьогодні 11:27 129 0
Лунін має намір залишитися в Реалі
Фото: Getty Images
#Андрій Лунін, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Реала Андрій Лунін не планує залишати мадридський клуб.

Про це українець розповів у коментарі El Chiringuito TV.

  Відео дня: Лунін продемонстрував блискавичну реакцію в мадридському дербі

"У мене контракт до 2025 року, але я не знаю, що буде. Але, звичайно, я хочу залишитися. Це щось неймовірне, коли Сантьяго Бернабеу скандує твоє ім’я. Для хлопця як я, з міста з 30 000 жителів - це щось з іншого світу. Я ніколи цього не уявляв", - сказав Лунін.

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