Відео дня: Лунін продемонстрував блискавичну реакцію в мадридському дербі

Джерело - Чемпіон.
Андрій Лунін видав чудовий сейв у першому таймі матчу 23-го туру Ла Ліги між Реалом та Атлетико.
Аксель Вітсель завдавав удару головою із близької відстані, а український голкіпер, перебуваючи на лінії воротарського майданчика, встиг зреагувати й перевести м'яч на кутовий.
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У підсумку мадридське дербі завершилось із рахунком 1:1. Втім, Лунін, попри те, що не зміг провести сухий поєдинок, став одним із найкращих гравців матчу за версією статистичного порталу SofaScore.
Анечелотті: Лунін дуже добре впорався в матчі з Атлетико
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