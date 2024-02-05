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Відео дня: Лунін продемонстрував блискавичну реакцію в мадридському дербі

Українець виглядає дедалі впевненішим першим номером Мадрида
Сьогодні 13:08 Андрій Дунець 511 0
Відео дня: Лунін продемонстрував блискавичну реакцію в мадридському дербі
#Андрій Лунін, #Вітсель, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Реал Мадрид, #Атлетико Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Андрій Лунін видав чудовий сейв у першому таймі матчу 23-го туру Ла Ліги між Реалом та Атлетико.

Аксель Вітсель завдавав удару головою із близької відстані, а український голкіпер, перебуваючи на лінії воротарського майданчика, встиг зреагувати й перевести м'яч на кутовий.

Відео

У підсумку мадридське дербі завершилось із рахунком 1:1. Втім, Лунін, попри те, що не зміг провести сухий поєдинок, став одним із найкращих гравців матчу за версією статистичного порталу SofaScore.

Анечелотті: Лунін дуже добре впорався в матчі з Атлетико

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