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Хавбека Бетіса звинувачують у сексуальному насильстві

Сьогодні 23:11 165 0
Хавбека Бетіса звинувачують у сексуальному насильстві
#Бетіс

Джерело - Tribuna.com.

Опорний півзахисник Бетіса Вільям Карвалью перебуває під слідством в Іспанії по справі про можливий випадок сексуального насильства. 

Про це повідомляє Publico.

Інцидент нібито стався в серпні минулого року в Севільї. Гравця звинувачують у тому, що він запросив можливу жертву, яка проживає на Ібіці, відвідати столицю Андалусії. Жінка прибула в аеропорт і пізніше зустрілася з Вільямом в ресторані, після чого вони пішли у нічний клуб. Наступного дня жінка прокинулася зі слідами насильства на тілі.

Вона стверджує, що гравець змушував її до сексуальних стосунків. Це сталося в одному з готелів міста, і зображення з камер готелю підтверджують прибуття Вільяма Карвалью та ймовірної жертви в ранні години. Проте через дві години португалець поїхав.

Враховуючи серйозність і зміст заяви, Вільяма сповістили з’явитися 6 лютого до Інструкційного суду номер дев’ять у Севільї, щоб він дав свідчення по справі про можливе зґвалтування.

Цього сезону Карвалью відзначився 4 асистами у 17 матчах за Бетіс.

Раніше Бетіс підписав нападника Осасуни.

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