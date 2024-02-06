СК Дніпро-1 переміг Дечича у контрольному матчі

Клуб переміг завдяки голам Піхальонка і Горбунова

Джерело - Чемпіон.

У рамках підготовки до другої частини сезону СК Дніпро-1 виграв у чорногорського Дечича у контрольному матчі.

Українська команда перемогла з рахунком 2:0. Клуб переміг завдяки голам Піхальонка і Горбунова. На другий тайм вийшов новачок команди Олег Очеретько, якого орендували у Шахтаря.

Контрольний матч

6 лютого

Дніпро-1 - Дечич (Тузі, Чорногорія) 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 56 Піхальонок (пен), 2:0 - 76 Горбунов

Дніпро-1: 33. Юрчук (32. Крапивцов, 46), 11. Мірошніченко, 3. Адамюк, 5. Сарапій (20. Горбунов, 46), 39. Сваток (кап), 30. Кравець (42. Пасіч, 46), 18. Бабенко (88. Мельниченко, 46), 22. Рубчинський (27. Очеретько, 46), 8. Піхальонок (14. Гаджиєв,59), 9. Гуцуляк (23. Баденко,59), 99. Ківінда (7. Філіппов, 46)

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