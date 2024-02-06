Дніпро-1 оголосив про перехід Очеретька

20-річний півзахисник Олег Очеретько взятий в оренду СК Дніпро-1 у донецького Шахтаря.

Про це повідомляє пресслужба СК Дніпро-1.

Угода розрахована до завершення поточного сезону.

Олег Очеретько народився 25 травня 2003 року в Макіївці на Донеччині. Вихованець донецького Шахтаря (ДЮФЛУ - 77 матчів, 25 голів), виступав за Шахтар і Маріуполь: УПЛ - 43 матчі (2 голи, 3 результативні передачі), Кубок України - 4 матчі (2 голи), Ліга Чемпіонів - 1 матч, Юнацька ліга УЄФА - 5 матчів, першість U-21 - 18 матчів (2 голи), першість U-19 - 4 матчі (1 гол).

У складі молодіжної збірної України провів 19 матчів, забив 2 голи. За юнацькі збірні України різного віку зіграв 13 матчів, забив 1 гол. Чемпіон України 2022/23, бронзовий призер молодіжного Євро-2023.

Раніше Шахтар підписав новий контракт з Очеретьком.