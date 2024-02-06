Керівництво Челсі вірить у Почеттіно

У Челсі не поспішають звільняти Почеттіно

Керівництво Челсі завжди мало в планах підбити підсумки сезону після його завершення, у тому числі й майбутнє головного тренера Маурісіо Почеттіно.

Про це повідомляє The Athletic.

Звільнення Грема Поттера у квітні 2023 року не дало очікуваного ефекту, результати не покращилися. У клубі вважають, що для прийняття аналогічного рішення щодо Почеттіно потрібне суттєве погіршення результатів.

Але у Челсі занепокоєні щодо нещодавніх виступів, результатів та позиції команди у таблиці – 11-те місце та 13 очок до зони єврокубків. Але в клубі враховують травми, з якими стикнувся Почеттіно, тому віру в нього та його роботу зберігають.

Раніше Челсі з асистом Мудрика програв Вулвергемптону.