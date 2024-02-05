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Реал обдумує купівлю захисника

Епідемія травм змусила Реал задуматися про купівлю захисника
Сьогодні 17:40 269 0
Реал обдумує купівлю захисника
#Лілль, #Реал Мадрид, #Футбольні трансфери

Джерело - isport.ua.

Реал переглянув свої трансферні плани та спробує купити центрального захисника вже влітку.

Про це повідомляє Marca.

Раніше, зазначимо, іспанський клуб довірився своїм гравцям і планував посилити центр захисту лише 2025 року. Але епідемія травм змусила їх терміново змінювати підхід.

Таким чином мадридці стали ще одним клубом у довгій черзі за головне відкриття Ліги 1 поточного сезону - Лені Йоро.

18-річний захисник пробився в основу Лілля і зумів вразити всіх, гравцем цікавляться практично всі європейські гранди, тепер, включно з Реалом.

Лілль розуміє, що має в команді можливий діамант, а тому встановив на гравця цінник у 60 млн євро. Саме ця обставина бентежить усіх потенційних покупців.

Раніше повідомлялося, що Рюдігер відновиться до матчу з Жироною.

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