Реал обдумує купівлю захисника

Джерело - isport.ua.
Реал переглянув свої трансферні плани та спробує купити центрального захисника вже влітку.
Про це повідомляє Marca.
Раніше, зазначимо, іспанський клуб довірився своїм гравцям і планував посилити центр захисту лише 2025 року. Але епідемія травм змусила їх терміново змінювати підхід.
Таким чином мадридці стали ще одним клубом у довгій черзі за головне відкриття Ліги 1 поточного сезону - Лені Йоро.
18-річний захисник пробився в основу Лілля і зумів вразити всіх, гравцем цікавляться практично всі європейські гранди, тепер, включно з Реалом.
Лілль розуміє, що має в команді можливий діамант, а тому встановив на гравця цінник у 60 млн євро. Саме ця обставина бентежить усіх потенційних покупців.
Раніше повідомлялося, що Рюдігер відновиться до матчу з Жироною.