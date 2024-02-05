Реал обдумує купівлю захисника

Епідемія травм змусила Реал задуматися про купівлю захисника

Реал переглянув свої трансферні плани та спробує купити центрального захисника вже влітку.

Про це повідомляє Marca.

Раніше, зазначимо, іспанський клуб довірився своїм гравцям і планував посилити центр захисту лише 2025 року. Але епідемія травм змусила їх терміново змінювати підхід.

Таким чином мадридці стали ще одним клубом у довгій черзі за головне відкриття Ліги 1 поточного сезону - Лені Йоро.

18-річний захисник пробився в основу Лілля і зумів вразити всіх, гравцем цікавляться практично всі європейські гранди, тепер, включно з Реалом.

Лілль розуміє, що має в команді можливий діамант, а тому встановив на гравця цінник у 60 млн євро. Саме ця обставина бентежить усіх потенційних покупців.

Раніше повідомлялося, що Рюдігер відновиться до матчу з Жироною.