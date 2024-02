Анечелотті: Лунін дуже добре впорався в матчі з Атлетико

Воротар Реала Андрій Лунін провів вдалий матч 23-го туру Ла-Ліги проти Атлетико (1:1).

Про це розповів головний тренер мадридців Карло Анчелотті.

Ancelotti: "Lunin? I have seen him very well, he made a save to deny Griezmann, he helped a lot... He has done very well."