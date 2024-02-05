Анечелотті: Лунін дуже добре впорався в матчі з Атлетико

Воротар Реала Андрій Лунін провів вдалий матч 23-го туру Ла-Ліги проти Атлетико (1:1).

Про це розповів головний тренер мадридців Карло Анчелотті.

"Я побачив дуже хорошу від нього, він зробив сейв після удару Грізманна, багато рятував. Він впорався дуже добре", – сказав Анчелотті після матчу.