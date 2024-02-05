Анечелотті: Лунін дуже добре впорався в матчі з Атлетико

Джерело - Чемпіон.
Воротар Реала Андрій Лунін провів вдалий матч 23-го туру Ла-Ліги проти Атлетико (1:1).
Про це розповів головний тренер мадридців Карло Анчелотті.
"Я побачив дуже хорошу від нього, він зробив сейв після удару Грізманна, багато рятував. Він впорався дуже добре", – сказав Анчелотті після матчу.
Ancelotti: "Lunin? I have seen him very well, he made a save to deny Griezmann, he helped a lot... He has done very well."— Madrid Universal (@MadridUniversal) February 4, 2024
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