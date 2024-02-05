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Анечелотті: Лунін дуже добре впорався в матчі з Атлетико

Анчелотті прокоментував виступ Луніна в грі з Атлетико
Сьогодні 08:57 384 0
Анечелотті: Лунін дуже добре впорався в матчі з Атлетико
Фото: Getty Images
#Андрій Лунін, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Реал Мадрид, #Карло Анчелотті, #Атлетико Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Воротар Реала Андрій Лунін провів вдалий матч 23-го туру Ла-Ліги проти Атлетико (1:1).

Про це розповів головний тренер мадридців Карло Анчелотті.

"Я побачив дуже хорошу від нього, він зробив сейв після удару Грізманна, багато рятував. Він впорався дуже добре", – сказав Анчелотті після матчу.

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