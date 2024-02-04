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Реал з Луніним не втримав перемогу над Атлетико: результати матчів Ла-Ліги

Результати матчів 23-го туру іспанської Ла-Ліги
Вчора 23:54 767 0
Реал з Луніним не втримав перемогу над Атлетико: результати матчів Ла-Ліги
#Вільярреал, #Кадіс, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Осасуна, #Сельта

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 4-го лютого, відбулося 4 матчі у межах 23-го туру іспанської Ла-Ліги.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
23 тур, 4 лютого

Вільярреал - Кадіс 0:0

Осасуна - Сельта 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 24 Ларсен, 0:2 - 25 де ла Торре, 0:3 - 90 Дувікас

Бетіс - Хетафе 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 8 Грінвуд (пен), 1:1 - 35 Іско (пен)

Реал - Атлетико 1:1 (1:0)

Гол: 1:0 - 20 Діас, 1:1 - 90+3 Льоренте

Андрій Лунін відіграв увесь матч і зробив 4 сейва.

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