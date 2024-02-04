Реал з Луніним не втримав перемогу над Атлетико: результати матчів Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 4-го лютого, відбулося 4 матчі у межах 23-го туру іспанської Ла-Ліги.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
23 тур, 4 лютого
Вільярреал - Кадіс 0:0
Осасуна - Сельта 0:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 24 Ларсен, 0:2 - 25 де ла Торре, 0:3 - 90 Дувікас
Бетіс - Хетафе 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 8 Грінвуд (пен), 1:1 - 35 Іско (пен)
Реал - Атлетико 1:1 (1:0)
Гол: 1:0 - 20 Діас, 1:1 - 90+3 Льоренте
Андрій Лунін відіграв увесь матч і зробив 4 сейва.
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