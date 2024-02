Гойлунд побив рекорд Роналду

У переможному матчі проти Вулвергемптона (4:3) нападник Манчестер Юнайтед Расмус Гойлунд записав собі в актив гол + пас.

Про це повідомляє OptaJoe.

Данець став наймолодшим футболістом клубу, який набрав як мінімум 1+1 за системою гол+пас у двох іграх АПЛ поспіль. На момент матчу йому було 20 років та 362 дні.

Попереднім рекордсменом був Криштіану Роналду. Португалець оформив подібне досягнення у 2007 році, коли йому був 21 рік.

20 - Rasmus Højlund has now both scored and assisted in each of his last two Premier League appearances - at the age of 20 years and 362 days, he is the youngest Manchester United player to achieve this, with Cristiano Ronaldo the previous youngest, aged 21 in 2007. Impressive. pic.twitter.com/cyAeK86p1W