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Вікторія готує трансфер нападника ЛНЗ

Назарій Нич може змінити клуб
Сьогодні 14:38 309 0
Вікторія готує трансфер нападника ЛНЗ
#Вікторія, #ЛНЗ Черкаси

Джерело - sportarena.com.

Нападник ЛНЗ Назарій Нич близький до переходу у Вікторію.

Про це повідомляє Sport Arena.

На цей час вирішуються деталі переходу – чи буде він на постійній основі чи  на правах оренди. Головний фактор майбутнього трансферу – тренер сумської команди Анатолій Безсмертний, який раніше (2021 року) працював із Ничем у ПФК Львів.

Нич відіграв у ЛНЗ весь 2023 рік, перейшовши зі Львова. Загалом зіграв за черкаську команду 15 матчів, відзначився одним голом та одним асистом. Цього сезону 24-річний форвард лише тричі з’являвся на полі в матчах УПЛ, а з вересня жодного разу не потрапив у заявку.

Нагадажємо, ЛНЗ підписав бразильського нападника.

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