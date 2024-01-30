Вікторія готує трансфер нападника ЛНЗ

Назарій Нич може змінити клуб

Нападник ЛНЗ Назарій Нич близький до переходу у Вікторію.

Про це повідомляє Sport Arena.

На цей час вирішуються деталі переходу – чи буде він на постійній основі чи на правах оренди. Головний фактор майбутнього трансферу – тренер сумської команди Анатолій Безсмертний, який раніше (2021 року) працював із Ничем у ПФК Львів.

Нич відіграв у ЛНЗ весь 2023 рік, перейшовши зі Львова. Загалом зіграв за черкаську команду 15 матчів, відзначився одним голом та одним асистом. Цього сезону 24-річний форвард лише тричі з’являвся на полі в матчах УПЛ, а з вересня жодного разу не потрапив у заявку.

Нагадажємо, ЛНЗ підписав бразильського нападника.