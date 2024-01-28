Джерело - fc-lnz.com.
Черкаський ЛНЗ підписав бразильського нападника Італо Магнату.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Умови угоди клуб поки що не розкриває.
19-річний форвард раніше виступав за молодіжний склад клубу Ерсіліо Луз. Італо провів п’ять поєдинків у рамках бразильської Копінії.
Трансфер бразильського форварда став третім підписанням легіонерів для ЛНЗ цієї зими. Раніше черкаський клуб підписав камерунського нападника Молло Бессала, а також ізраїльського півзахисника Арада Бара.
Першу частину свого дебютного чемпіонату в УПЛ ЛНЗ завершив на 10-му місці у таблиці. Наступний офіційний матч команда Олега Дулуба проведе вдома зіграє із Кривбасом. Базова дата 18 туру УПЛ 24 лютого.
Напередодні ЛНЗ розгромно поступився Младі Болеслав у контрольному матчі.