Попереднім клубом 19-річного форварда був Ерсіліо Луз

Черкаський ЛНЗ підписав бразильського нападника Італо Магнату.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Умови угоди клуб поки що не розкриває.

19-річний форвард раніше виступав за молодіжний склад клубу Ерсіліо Луз. Італо провів п’ять поєдинків у рамках бразильської Копінії.

Трансфер бразильського форварда став третім підписанням легіонерів для ЛНЗ цієї зими. Раніше черкаський клуб підписав камерунського нападника Молло Бессала, а також ізраїльського півзахисника Арада Бара.

Першу частину свого дебютного чемпіонату в УПЛ ЛНЗ завершив на 10-му місці у таблиці. Наступний офіційний матч команда Олега Дулуба проведе вдома зіграє із Кривбасом. Базова дата 18 туру УПЛ 24 лютого.

Напередодні ЛНЗ розгромно поступився Младі Болеслав у контрольному матчі.