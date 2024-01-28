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ЛНЗ підписав бразильського нападника

Попереднім клубом 19-річного форварда був Ерсіліо Луз
Сьогодні 19:55 294 0
ЛНЗ підписав бразильського нападника
#ЛНЗ

Джерело - fc-lnz.com.

Черкаський ЛНЗ підписав бразильського нападника Італо Магнату. 

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Умови угоди клуб поки що не розкриває.

19-річний форвард раніше виступав за молодіжний склад клубу Ерсіліо Луз. Італо провів п’ять поєдинків у рамках бразильської Копінії.

Трансфер бразильського форварда став третім підписанням легіонерів для ЛНЗ цієї зими. Раніше черкаський клуб підписав камерунського нападника Молло Бессала, а також ізраїльського півзахисника Арада Бара.

Першу частину свого дебютного чемпіонату в УПЛ ЛНЗ завершив на 10-му місці у таблиці. Наступний офіційний матч команда Олега Дулуба проведе вдома зіграє із Кривбасом. Базова дата 18 туру УПЛ 24 лютого.

Напередодні ЛНЗ розгромно поступився Младі Болеслав у контрольному матчі.

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