Джерело - Чемпіон.
Центральний півзахисник Ньюкасла Льюїс Майлі продовжив контракт з "сороками".
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Зазначено, що 17-річний футболіст підписав довгостроковий контракт.
✍️ We are delighted to announce that Lewis Miley has signed a new long-term contract!— Newcastle United FC (@NUFC) January 29, 2024
Congratulations, @LewisMiley1! 🙌 pic.twitter.com/Gytdr7IVAG
Раніше Ньюкасл домовився про продаж Альмірона.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!