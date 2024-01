Центральний півзахисник Ньюкасла Льюїс Майлі продовжив контракт з "сороками".

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Зазначено, що 17-річний футболіст підписав довгостроковий контракт.

✍️ We are delighted to announce that Lewis Miley has signed a new long-term contract!



Congratulations, @LewisMiley1! 🙌 pic.twitter.com/Gytdr7IVAG