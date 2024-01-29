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Ньюкасл продовжив контракт з 17-річним півзахисником Майлі

Хавбек підписав довгостроковий контракт
Сьогодні 17:19 203 0
Ньюкасл продовжив контракт з 17-річним півзахисником Майлі
#Ньюкасл Юнайтед, #Льюїс Майлі

Джерело - Чемпіон.

Центральний півзахисник Ньюкасла Льюїс Майлі продовжив контракт з "сороками".

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Зазначено, що 17-річний футболіст підписав довгостроковий контракт.

Раніше Ньюкасл домовився про продаж Альмірона.

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