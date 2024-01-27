Спордиректор Монако відхилив пропозицію від збірної Бразилії

Джерело - Чемпіон.
Федерація футболу Бразилії пропонувала спортивному директору Монако Тьяго Скуро обійняти аналогічну посаду в національній збірній.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
42-річний бразильський спеціаліст відхилив пропозицію, адже повністю зосереджений на своїй роботі у французькому клубі.
Скуро працює в Монако з літа минулого року. У жовтні він також став членом правління Монако.
🚨🇧🇷 Brazilian Federation approached Thiago Scuro for the role of Seleçao sporting director.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 26, 2024
Understand Thiago Scuro was honored but rejected the proposal.
He’s focused on AS Monaco project as Head of Football, wants to continue in Europe; he’s leading process to sell the club. pic.twitter.com/gDVrahHc2m
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