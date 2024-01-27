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Спордиректор Монако відхилив пропозицію від збірної Бразилії

У жовтні він також став членом правління Монако
Сьогодні 08:50 189 0
Спордиректор Монако відхилив пропозицію від збірної Бразилії
#Монако

Джерело - Чемпіон.

Федерація футболу Бразилії пропонувала спортивному директору Монако Тьяго Скуро обійняти аналогічну посаду в національній збірній.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

42-річний бразильський спеціаліст відхилив пропозицію, адже повністю зосереджений на своїй роботі у французькому клубі.

Скуро працює в Монако з літа минулого року. У жовтні він також став членом правління Монако.

Нагадаємо, у Лілля найкращий трансферний баланс за останні 10 років.

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