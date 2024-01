Спордиректор Монако відхилив пропозицію від збірної Бразилії

Федерація футболу Бразилії пропонувала спортивному директору Монако Тьяго Скуро обійняти аналогічну посаду в національній збірній.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

42-річний бразильський спеціаліст відхилив пропозицію, адже повністю зосереджений на своїй роботі у французькому клубі.

Скуро працює в Монако з літа минулого року. У жовтні він також став членом правління Монако.

🚨🇧🇷 Brazilian Federation approached Thiago Scuro for the role of Seleçao sporting director.



Understand Thiago Scuro was honored but rejected the proposal.



He’s focused on AS Monaco project as Head of Football, wants to continue in Europe; he’s leading process to sell the club. pic.twitter.com/gDVrahHc2m