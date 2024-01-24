У Лілля найкращий трансферний баланс за останні 10 років

Не враховувалися гроші, зароблені з продажу власних вихованців

Джерело - Чемпіон.

Визначився рейтинг клубів з найвищим трансферним балансом за останні 10 років.

Про це повідомляє Міжнародний центр спортивних досліджень.

При вираховуванні балансу до уваги бралася загальна сума на яку команда купила гравців та продала.

Також не враховувалися гроші, зароблені з продажу власних вихованців. Мова саме про перепродаж.

Очолив список Лілль, який продав гравців на 627 мільйонів євро, а купив – 241 мільйон. Баланс – 386 мільйонів.

10 клубів з найкращим трансферним балансом за останні 10 років:

1. Лілль (386 млн евро)

2. Аякс (317 млн евро)

3. Зальцбург (233 млн евро)

4. Монако (218 млн евро)

5. РБ Лейпциг (216 млн евро)

6. Сассуоло (208 млн евро)

7. Бенфіка (200 млн евро)

8. Аталанта (200 млн евро)

9. Айнтрахт (182 млн евро)

10. Спортинг (169 млн евро)

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