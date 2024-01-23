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Хайдук продовжує переговори з Шахтарем щодо Кащука

Сьогодні 11:40 157 0
Хайдук продовжує переговори з Шахтарем щодо Кащука
#Футбольні трансфери, #Хайдук, #Шахтар Донецьк, #Олексій Кащук

Джерело - tribuna.com.

Вінгер Шахтаря Олексій Кащук може продовжити кар’єру у Хайдуку.

Про це повідомляє 24sata.

Сторони досі ведуть переговори – вперше про інтерес Хайдука повідомляли 12 січня. Клуб найближчими днями оголосить про підписання новачка, проте ним буде не Кащук, його трансфер сподіваються завершити наступного тижня.

Була інформація, що Кащук перебуває у шортлисті португальського Фамалікана, з його агентом контактував ПАОК.

Олексій влітку 2023-го повернувся з оренди в Сабаху, цього сезону забив 4 м’ячі та віддав 1 гольову у 12 матчах за Шахтар.

Нагадаємо, Кащук зацікавив Хайдук та Нефтчі.

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