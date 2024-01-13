Джерело - tribuna.com.
Вінгер Шахтаря Олексій Кащук зацікавив Хайдук та Нефтчі.
Про це повідомляє Index.
За даними джерела, хорвати хотіли підписати українця ще влітку. Зараз Хайдук ще з більшою зацікавленістю намагається підписати Кащука, оскільки їм необхідно підсилити правий фланг.
Контракт Кащука з Шахтарем спливає у червні цього року, але він потрібен хорватам вже зараз, тому може піти за символічну компенсацію або клуби домовляться про відсоток від наступного трансферу.
Також у переході 23-річного українця зацікавлений Нефтчі, який пропонує йому "чудовий" контракт. Попередній сезон Кащук провів в оренді у чемпіонаті Азербайджану у складі Сабаха.
Нагадаємо, колишній гравець Манчестер Юнайтед допомагатиме Пушичу у Шахтарі.