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Кащук зацікавив Хайдук та Нефтчі

Олексій Кащук може змінити клуб
Сьогодні 10:40 326 0
Кащук зацікавив Хайдук та Нефтчі
#Футбольні трансфери, #Олексій Кащук

Джерело - tribuna.com.

Вінгер Шахтаря Олексій Кащук зацікавив Хайдук та Нефтчі.

Про це повідомляє Index.

За даними джерела, хорвати хотіли підписати українця ще влітку. Зараз Хайдук ще з більшою зацікавленістю намагається підписати Кащука, оскільки їм необхідно підсилити правий фланг.

Контракт Кащука з Шахтарем спливає у червні цього року, але він потрібен хорватам вже зараз, тому може піти за символічну компенсацію або клуби домовляться про відсоток від наступного трансферу.

Також у переході 23-річного українця зацікавлений Нефтчі, який пропонує йому "чудовий" контракт. Попередній сезон Кащук провів в оренді у чемпіонаті Азербайджану у складі Сабаха.

Нагадаємо, колишній гравець Манчестер Юнайтед допомагатиме Пушичу у Шахтарі.

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