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Наполі може підсилитися півзахисником Ноттінгема

Вчора 23:19 205 0
Наполі може підсилитися півзахисником Ноттінгема
Фото Getty Images
#Наполі, #Ноттінгем Форест

Джерело - isport.ua.

Наполі перебуває у процесі переговорів із Ноттінгем Форестом про можливу оренду півзахисника Ореля Мангаля з правом викупу.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Поки не розкриваються деталі щодо суми викупу. Ренн також цікавиться 25-річним бельгійцем, пропонуючи 6-місячну оренду з обов'язковим викупом за 25 мільйонів євро плюс бонуси.

Крім того, Ювентус також перебуває серед претендентів на цього гравця.

У поточному сезоні Мангаля провів 20 матчів, забивши лише один гол за Ноттінгем Форест.

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