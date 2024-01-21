Наполі перебуває у процесі переговорів із Ноттінгем Форестом про можливу оренду півзахисника Ореля Мангаля з правом викупу.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Поки не розкриваються деталі щодо суми викупу. Ренн також цікавиться 25-річним бельгійцем, пропонуючи 6-місячну оренду з обов'язковим викупом за 25 мільйонів євро плюс бонуси.

Крім того, Ювентус також перебуває серед претендентів на цього гравця.

У поточному сезоні Мангаля провів 20 матчів, забивши лише один гол за Ноттінгем Форест.