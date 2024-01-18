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Атлетико домовився з Ювентусом про оренду нападника Кіна

"Матрацники" заплатять невелику компенсацію за оренду
Вчора 23:48 204 0
Атлетико домовився з Ювентусом про оренду нападника Кіна
#Ювентус, #Мойзе Кін, #Атлетико Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Атлетико узгодив з Ювентусом оренду італійського нападника Мойзе Кіна.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

"Матрацники" заплатять невелику компенсацію за оренду. Це питання ще узгоджується.

При цьому угода залежить від того, чи перейде форвард Атлетико Анхель Корреа в Аль-Іттіхад.

Переговори стосовно цього ще продовжуються.

Раніше гравця Атлетико пограбували у власному будинку.

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