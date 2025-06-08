Захарова: Гімнасти збірної України відверто мене ігнорують

Віцепрезидент Української федерації спортивної гімнастики Стелла Захарова відповіла на звинувачення в тому, ще не спілкується з чоловічою збірною України.

Свою позицію вона виклала на власній сторінці у Facebook, де дала низку відповідей на питання Чемпіона.

"Це звинувачення – просто абсурд. Я буваю на тренуваннях у Конча-Заспі регулярно. І, на жаль, мушу з сумом констатувати: гімнасти не просто не підходять до мене – вони відверто ігнорують мою присутність. Федерація неодноразово намагалася організувати контрольні тренування, отримати протоколи суддівства, налагодити прозору комунікацію. Але всі ці спроби з боку чоловічої команди повністю ігноруються. Для порівняння – жіноча команда працює чітко, злагоджено й відповідально. У нас із ними жодного конфлікту, повне порозуміння й професійна співпраця. То чому ж чоловіча команда дозволяє собі таку зневагу до Федерації? Чому ігноруються базові вимоги, які є стандартом для інших? Ми не вимагаємо чогось надзвичайного – лише дотримання правил і поваги до спільної справи. Повторю: Федерація відкрита до діалогу, але діалог має бути двостороннім. Якщо ми хочемо високих результатів – має бути відповідальність, дисципліна й партнерство", – заявила Захарова.

Нагадаємо, чоловіча збірна України хотіла бойкотувати чемпіонат Європи-2025 через відсторонення головного тренера Геннадія Сартинського.