Стане чемпіоном та піде з Формули-1, – механік Ред Булл спрогнозував майбутнє Ферстаппена

Калум Ніколас, багаторічний механік Макса Ферстаппена в Ред Булл, зробив сміливий прогноз щодо майбутнього 27-річного нідерландця.

Про це повідомляє Planet F1.

На думку Ніколаса, вже зовсім скоро Ферстаппен завершить кар'єру. Він вважає, що в цьому році Макс стане п'ятиразовим чемпіоном світу, одразу після чого піде з Формули-1.

"Він виграє п'ять титулів. Я думаю, що Макс виграє чемпіонат серед пілотів цього року, а потім він завершить кар'єру", – сказав Ніколас.

Механік розповів, за рахунок чого Ферстаппен вважається найкращим гонщиком сучасності.

"Хлопець просто дуже, дуже хороший. Не тільки з точки зору його технічних навичок і таланту. Я бачив, як Макс виріс у хлопця, який може робити все. Зараз він все робить добре".

Ніколас також поговорив на тему, що бентежить усіх фанатів Ред Булл: чи дійсно боліди Ферстаппена та Юкі Цуноди сильно відрізняються.

"Це просто додатковий тиск. Я знаю, що машини однакові. Я витратив стільки часу на їх створення! За винятком речей, які ви змінюєте для налаштування, вподобань водія, комфорту і тому подібних речей, машини, здебільшого, побудовані однаково. Іноді у вас може бути вікенд, коли ви не маєте набору оновлень для обох машин і тому подібне, але впродовж сезону ці машини по суті однакові. Тому я не думаю, що місце другого пілота прокляте. Коли ми взяли Макса в команду в 2016 році, тиск був набагато меншим, тому що ми не перемагали, Мерседес перемагав, ми не перемагали, тож весь тиск навколо команди був значно меншим. Коли ви приходите в команду, яка провела такий домінуючий сезон, який був у нас у 2023 році, тиск зовсім інший. Найуспішніший сезон у Формулі-1, а ти тепер другий пілот проти хлопця, який зробив все це. Це зовсім інша гра з точки зору того, де ти повинен бути в своєму розумовому просторі".

Нагадаємо, що Ред Булл бульше не планує впроваджувати великі оновлення боліда в цьому сезоні.

Раніше стало відомо про значне погіршення здоров'я у чемпіона світу Формули-1 1982 року Кеке Росберга.