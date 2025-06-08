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Це трапилося, – Грін розповів, як власник Голден Стейт анонсував повернення Дюранта

Олексій Погорелов — 8 червня 2025, 23:02
Це трапилося, – Грін розповів, як власник Голден Стейт анонсував повернення Дюранта
Дреймонд Грін
Голден Стейт Ворріорз

Форвард Голден Стейт Дреймонд Грін поділився історією про розмову з власником клубу Джо Лейкобом, який був упевнений у поверненні Кевіна Дюранта в Сан-Франциско.

Цю історію чотириразовий чемпіон НБА розповів на шоу Джиммі Кіммела.

Потенційне повернення Кей Ді мало відбутися в дедлайн обмінів цього року. Лейкоб вважав, що угода з Фініксом про трейд ексгравця Ворріорз майже гарантована.

"Я побачив Джо, він тоді був радий, це мій хлопець. Він каже: "Дреймонде, я думаю, що ми отримаємо Кевіна Дюранта. Це прямо там, на фінішній прямій. Це сталося. Ми повернемо Кей Ді".

Ми говорили про це, і він такий: "Ти думаєш, це спрацює?" Я такий: "Безумовно". Потім Джо прибігає через пару хвилин і каже: "Дреймонде, Дреймонде, я не повинен був нічого говорити. Не кажи нікому", – сказав Грін.

І хоча угода справді була близькою до оформлення, сам Дюрант виступив проти свого повернення до стану Голден Стейт. У підсумку, Кевін залишився у Фініксі, який не вийшов навіть у турнір плей-ін.

У той же час "воїни" виміняли Джиммі Батлера та пройшли до другого раунду плейоф, де у п'яти матчах програли Міннесоті.

Раніше стало відомо, що найвищий гравець НБА пропустить старт сезону через операцію.

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Дреймонд Грін

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