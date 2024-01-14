Гравця Атлетико пограбували у власному будинку

Анхель Корреа і його сім'я не постраждали

Гравця Атлетико Анхеля Корреа пограбували у власному будинку.

Про це повідомляє COPE.

Інцидент стався ввечері в суботу, 13 січня. Четверо невідомих увірвалися в будинок до аргентинця, коли той був там разом із сім'єю.

Усі злочинці були озброєні вогнепальною зброєю, вони зажадали віддати всі гроші та коштовності, а після виконання вимог пішли.

Ні гравець, ні його сім'я не постраждали, а поліція вже почала розслідування.

Раніше також повідомлялося, що Бензема відсторонений від тренувального збору.