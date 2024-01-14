Гравця Атлетико пограбували у власному будинку

Джерело - isport.ua.
Гравця Атлетико Анхеля Корреа пограбували у власному будинку.
Про це повідомляє COPE.
Інцидент стався ввечері в суботу, 13 січня. Четверо невідомих увірвалися в будинок до аргентинця, коли той був там разом із сім'єю.
Усі злочинці були озброєні вогнепальною зброєю, вони зажадали віддати всі гроші та коштовності, а після виконання вимог пішли.
Ні гравець, ні його сім'я не постраждали, а поліція вже почала розслідування.
Раніше також повідомлялося, що Бензема відсторонений від тренувального збору.